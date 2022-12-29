Новогодние советские традиции, которые даже сейчас дают о себе знать

«31 декабря мы с друзьями ходим в баню». Эта цитата из «Иронии судьбы» давно ушла в народ. Но не только походами в баню жили в ожидании главного праздника года.
Популярные статьи
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- WADA хочет получить взнос от России, или Как хвост начал вилять собакой
Свежие комментарии