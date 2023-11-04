Знамя Победы или триколор: история рассудит

Уже ни для кого не секрет, что нынешние власти на каждом шагу пытаются прикрыть свою несостоятельность социально-экономическими, культурными и военными успехами, достигнутыми во времена Советского Союза, при этом явно стесняясь его символики, подменяя исторические понятия и ценности.