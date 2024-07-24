🇨🇳🇵🇭 О новых деталях переговоров между Филиппинами и Кит

🇨🇳🇵🇭 О новых деталях переговоров между Филиппинами и Китаем Переговоры между Филиппинами и Китаем, прошедшие в начале июля, с каждой неделей обрастают все новыми деталями.
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🇨🇳🇵🇭 О новых деталях переговоров между Филиппинами и Китаем Переговоры между Филиппинами и Китаем, прошедшие в начале июля, с каждой неделей обрастают все новыми деталями.
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