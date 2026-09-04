Выход из зоны комфорта

Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во всё более и более причудливом виде.
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Бандеросня должна СДОХНУТЬ!!! Это теперь - цель №1 цивилизации нашей Планеты! А всё, что ПОДДЕРЖИВАЕТ бандеросвинство - это НЕ цивилизация!
В целом в статье все изложено правильно. Никакие внешние силы не смогут вызвать у россиян недовольство собственной властью. Попытки сделать это предпринимались много раз и всегда безуспешно. Это может сделать только сама власть, что она успешно и делает. Людей возмущают не проблемы с бензином, не рост цен, не отсутствие возможности курортного отдыха. Хотя и это тоже предмет для обсуждения. Но, прежде всего, людей возмущает невнятная соглашательская внешнеполитическая деятельность (особенно в отношении постсоветских государств), коррупция на всех уровнях власти, позорная миграционная политика, превращение выборов в фарс, удивительно лояльное отношение к явным предателям и русофобам и нетерпимое отношение к патриотам России.....
ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИЯ- бЕНЗИН ДОРОЖАЕТ- ЗНАЧИТ ДОРОЖАЕТ САМА ЖИЗНЬ-ТАК КАК ДОРОЖАЕТ ПИЩЕВАЯ СФЕРА И МАТЕРИАЛЬНАЯ-А СЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЙТИНГ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ ПАДАЕТ И ПАДАЕТ И ПАДАЕТ- В ИТОГЕ Выборы они должны проиграть-а если выиграют-то это подтасовка с этого момента начнется Диктатура единовластия!