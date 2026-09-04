Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

148 524 подписчика

Выход из зоны комфорта

Выход из зоны комфорта

Что ни говорите, а текущий конфликт России с НАТО на Украине проявляется во всё более и более причудливом виде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Иосиф Калинин
Иосиф Калининизменено

В целом в статье все изложено правильно. Никакие внешние силы не смогут вызвать у россиян недовольство  собственной властью. Попытки сделать это предпринимались много раз и всегда безуспешно. Это может сделать только сама власть, что она успешно и делает. Людей возмущают не проблемы с бензином, не рост цен, не отсутствие возможности курортного отдыха. Хотя и это тоже предмет для обсуждения. Но, прежде всего, людей возмущает невнятная соглашательская внешнеполитическая деятельность (особенно в отношении постсоветских государств), коррупция на всех уровнях власти, позорная миграционная политика, превращение выборов в фарс, удивительно лояльное отношение к явным предателям и русофобам и нетерпимое отношение к патриотам России.....

Профиль пользователя lislis lissil
lislis lissil

ПРЯМАЯ ПРОПОРЦИЯ- бЕНЗИН ДОРОЖАЕТ- ЗНАЧИТ ДОРОЖАЕТ САМА ЖИЗНЬ-ТАК КАК ДОРОЖАЕТ ПИЩЕВАЯ СФЕРА И МАТЕРИАЛЬНАЯ-А СЛЕДОВАТЕЛЬНО РЕЙТИНГ ПРАВЯЩЕЙ ПАРТИИ ПАДАЕТ И ПАДАЕТ И ПАДАЕТ- В ИТОГЕ Выборы они должны проиграть-а если выиграют-то это подтасовка с этого момента начнется Диктатура единовластия!