«Московская весна Победы»: тренировки как у бойцов Великой Отечественной и виртуальные автогонки в Северном Медведкове

Здесь можно попробовать свои силы в падел-теннисе или нарисовать стенгазетуВ Северном Медведкове проходит фестиваль «Московская весна Победы».
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