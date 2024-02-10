Кевин Гарнетт: «Энтони Эдвардс напоминает мне молодого Майкла Джордана»

«Он как молодой Джордан, 1984-го года. Я смотрю, как он идет в проход. Если бы Энтони не выступал в одной команде с Карлом-Энтони Таунсом, то его средний показатель результативности составлял бы тридцать плюс очков.
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