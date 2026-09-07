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КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение "Зенита" в матче РПЛ с ЦСКА

КДК РФС рассмотрит неподобающее поведение "Зенита" в матче РПЛ с ЦСКА

Контрольно‑дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит неподобающее поведение «Зенита» в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.

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