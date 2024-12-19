Игры года по версии Steam, CD Projekt RED ожидала недовольство геймеров, Killzone возвращ...

Игры года по версии Steam, CD Projekt RED ожидала недовольство геймеров, Killzone возвращается…Сайт Video Games Chronicle взял интервью у авторов The Witcher IV, в Warface стартовал сезон «Уличные Хищники», объявлены номинанты премии Steam 2024, в разговоре с порталом VideoGamer бывший художник Bethesda Game Studios Нейт Пёркипайл обсудил загрузочные экраны Starfield, Sony Interactive Entertainment и разработчики из китайской студии UltiZero Games приготовили геймплейную демонстрацию Lost Soul Aside, Killzone 2 появится в источник#Steam #Сайт.