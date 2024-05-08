Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

ЕА

Евгений Алексеенко

Вы правы,но где наш гарант?Что он делает,почему столько безобразия? Михалков говорит ему?Путин читает отзывы народа?Вопросов много,править 25 лет и при этом страна на 96 месте в мире по уровню жизни,это же надо умудриться так рулить!"Всех чиновников у кого дети за границей и кто имеют гражданство других государств снять с должностей. Хватит разворовывать РОССИЮ!"; "А что, про детей Пескова, Матвиенко, Шойгу слабо было сказать?????они ведь тоже за границей живут..."; "И только Михалков и интернет продолжают говорить об Иванове, а ТВ как в рот воды набрали"; "Да об этом сколько раз говорил, во весь голос, Пригожин. Что в МО воровство и взяточничество. Договорился, убрали"; "Почему люди идут во власть? Обогащаться! Выявить коррупционеров не сложно. Достаточно посмотреть на их дома. Всё слишком запущено..."; "Так делать то что? Давайте ветеранов этой войны отправлять на должности руководителей. Любого ребёнка живущего за границей чиновника или его жену или внуков снимать с должности или возвращать в страну. Законы все приняты. Что мешает их исполнению?"