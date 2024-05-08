Театр абсурда
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Театр абсурда

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Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Никита Михалков в "Бесогоне" откровенно рассказал о взятках в коридорах власти и слил компромат на некоторых чиновников

Интересная жизнь с Vera Star Давненько именитый режиссер Никита Михалков не говорил так хлестко, как во время последнего выпуска своей авторской передачи "Бесогон".

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Комментарии
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РОМАН Молчанов
Я согласен-Запомните джентльмены, эту страну погубит коррупция...&quot;
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11 час.
вячеслав рюмин
Михалков красавец, побольше бы таких. Но пока Гарант не поймет, что приходит полный п....ц, толку не будет. Его точечная зачистка как по п...е мешалкой,грозить и надувать щеки на Запад это не то, что искоренять внутренних врагов и это гораздо труднее.
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9 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Вы правы,но где наш гарант?Что он делает,почему столько безобразия? Михалков говорит ему?Путин читает отзывы народа?Вопросов много,править 25 лет и при этом страна на 96 месте в мире по уровню жизни,это же надо умудриться так рулить!&quot;Всех чиновников у кого дети за границей и кто имеют гражданство других государств снять с должностей. Хватит разворовывать РОССИЮ!&quot;; &quot;А что, про детей Пескова, Матвиенко, Шойгу слабо было сказать?????они ведь тоже за границей живут...&quot;; &quot;И только Михалков и интернет продолжают говорить об Иванове, а ТВ как в рот воды набрали&quot;; &quot;Да об этом сколько раз говорил, во весь голос, Пригожин. Что в МО воровство и взяточничество. Договорился, убрали&quot;; &quot;Почему люди идут во власть? Обогащаться! Выявить коррупционеров не сложно. Достаточно посмотреть на их дома. Всё слишком запущено...&quot;; &quot;Так делать то что? Давайте ветеранов этой войны отправлять на должности руководителей. Любого ребёнка живущего за границей чиновника или его жену или внуков снимать с должности или возвращать в страну. Законы все приняты. Что мешает их исполнению?&quot;
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4 час.

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