Тарпищев назвал главные трудности в работе с теннисистами на «Мастерс»

Теннис , 27 мар, 00:00 0 Шамиль Тарпищев назвал главные трудности в работе с теннисистами на серии «Мастерс» в США Глава Федерации тенниса России отметил, что российские теннисисты демонстрируют хорошее качество игры на серии турниров «Мастерс», которые проходят в США Даниил Медведев и Андрей Рублев (Фото: DEAN LEWINS/EPA) Тренеры работающие с российскими теннисистами на серии турниров «Мастерс» испытывают сложности с дополнительной мотивацией спортсменов и не понимают всех условий, в которых находятся теннисисты.