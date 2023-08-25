Дональд Трамп опубликовал в соцсети X первый за два года пост и поделился фотографией из тюрьмы

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал первый с 2021 года пост в социальной сети X (бывший твиттер, заблокирован в России) и опубликовал фотографию из тюрьмы, которую сделали в четверг сотрудниками тюрьмы округа Фултон (штат Джорджия), где Трамп прошел формальную процедуру ареста.