Изъятие участков хотят разрешить для строительства трамвайных линий

Земельные участки предлагают разрешить изымать для государственных и муниципальных нужд. Такой законопроект внес в Госдуму член Комитета палаты по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»), сообщается в Telegram-канале фракции.
Земельные участки предлагают разрешить изымать для государственных и муниципальных нужд. Такой законопроект внес в Госдуму член Комитета палаты по экономической политике Эдуард Кузнецов («Единая Россия»), сообщается в Telegram-канале фракции.
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