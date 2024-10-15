Число международных наблюдателей на выборах в Грузии побило рекорд

Для наблюдения за парламентскими выборами Грузии зарегистрированы 64 международные организации, что это количество является максимальным с 2008 года, 15 октября сообщила Центральная избирательная комиссия Грузии.
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