Лаборатория Касперского выявила фишинг-атаки от имени Zoom и DocuSign

"Лаборатория Касперского" зафиксировала мошеннические рассылки от имени Zoom и DocuSign. Нападения затронули компании в России, Армении, Азербайджане, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, распространившись в две волны.
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