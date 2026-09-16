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Царьград

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Лаборатория Касперского выявила фишинг-атаки от имени Zoom и DocuSign

Лаборатория Касперского выявила фишинг-атаки от имени Zoom и DocuSign

"Лаборатория Касперского" зафиксировала мошеннические рассылки от имени Zoom и DocuSign. Нападения затронули компании в России, Армении, Азербайджане, Европе, на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, распространившись в две волны.

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