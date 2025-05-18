Сийярто: Венгрия ничем не обязана Украине и не будет вмешиваться в конфликт

Венгрия не имеет никаких обязательств перед Украиной и планирует оставаться в стороне от этого вооруженного конфликта, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто 18 мая на встрече руководства и активистов правящей партии «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз».