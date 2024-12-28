Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской области

Крымские десантники захватили опорный пункт ВСУ в Курской областиВ приграничных районах Курской области подразделения гвардейского десантно-штурмового полка из Феодосии, при поддержке артиллерийского огня, штурмом овладели опорным пунктом ВСУ, расположенным в разрушенном здании одного из поселений.