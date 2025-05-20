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Вечерний Новосибирск

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Горячую воду отключат еще в двух районах Новосибирска с 21 мая

Горячую воду отключат еще в двух районах Новосибирска с 21 мая

Горячую воду отключат в Кировском и Ленинском районах Новосибирска. Согласно графику испытаний, с 21 мая по 3 июня в Кировском районе испытания коснуться жителей улиц: - Комсомольской, Чигорина, Герцена, Оловозаводской, Урманова, Кожевникова, Аникина, Обогатительной, 20-го Партсъезда в микрорайоне «Бугринская роща», в ж/к «Черемушки», на Бетонной, Бурденко, Мира, Тульской, Архитектурной, Блока, в переулках Успенского, на Черкасской, Беловежской, Палласа, Петухова, Зорге, Громова, Шмонина, Виктора Уса, Сибиряков-Гвардейцев (Затулинский жилмассив), на Акатуйском жилмассиве, в ж/к Матрёшкин двор, на Северном проезде; В Ленинском районе горячую воду отключат в домах по улицам: - Степной, Вертковской (от Костычева до Троллейной), на Станиславском жилмассиве, Петропавловской (от Степной до Титова), Станиславского (от пл.

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