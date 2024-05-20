Зеленский: Запад не разрешил использовать оружие на территории РФ

TASS/AP/Brendan Smialowski Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страны запретили ВСУ использовать западное вооружение, присланное Киеву, на территории России, и потому оно якобы не используется для атак на РФ.
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