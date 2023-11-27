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Виктор Орбан рассказал об активной торговле США с Россией, и о другом...

Виктор Орбан рассказал об активной торговле США с Россией, и о другом...

3 дня назад 3,1K прочитали Прошло уже достаточное время после официального визита В.В. Путина в Пекин, где он был главным гостем огромного международного саммита "Один пояс, один путь", но только сейчас глава Венгрии, премьер-министр Виктор Орбан, который тоже там лично присутствовал, и там провёл переговоры тет-а-тет, только сейчас откровенно рассказал всем европейцам об европейских ошибках в их сверх полном непонимании России, что в итоге ныне даёт такие вот негативные результаты для всей Европы сейчас в целом.

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