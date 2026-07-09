В Госдуме назвали неправильным шагом передачу лицензии на Patriot Украине

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» назвал неправильным шагом намерение президента США Дональда Трампа передать Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot.
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