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Политический вестник

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Договорились: Россия и США могут бомбить европейских «миротворцев» вместе

Договорились: Россия и США могут бомбить европейских «миротворцев» вместе

С учетом ясно озвученной позиции России по этому вопросу (появление военных НАТО на Украине под любым соусом недопустимо и повлечет за собой военный ответ), а также стремления Трампа закончить конфликт как можно скорее и навсегда, данный демарш является фактически объявлением войны как России, так и США.

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