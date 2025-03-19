Договорились: Россия и США могут бомбить европейских «миротворцев» вместе

С учетом ясно озвученной позиции России по этому вопросу (появление военных НАТО на Украине под любым соусом недопустимо и повлечет за собой военный ответ), а также стремления Трампа закончить конфликт как можно скорее и навсегда, данный демарш является фактически объявлением войны как России, так и США.