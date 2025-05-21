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ИА "NEWSDUCK" МТ

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Трамп — „хороший полицейский“, ЕС — „плохой“, но цель одна: разлучить Россию с Китаем и пустить под нож, как когда-то СССР

Трамп — „хороший полицейский“, ЕС — „плохой“, но цель одна: разлучить Россию с Китаем и пустить под нож, как когда-то СССР

В мире политики, как в старом добром сериале про копов, всегда есть «хороший» и «плохой» полицейский.

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