Подросток в московском СИЗО сдал ОГЭ по истории на 91 балл

Это довольно высокий балл, свидетельствующий о подготовке и хорошем уровне владения предметом.В московском следственном изоляторе несовершеннолетний подследственный сдал основной государственный экзамен по истории на 91 балл, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.
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