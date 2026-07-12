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Царьград

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Подросток в московском СИЗО сдал ОГЭ по истории на 91 балл

Подросток в московском СИЗО сдал ОГЭ по истории на 91 балл

Это довольно высокий балл, свидетельствующий о подготовке и хорошем уровне владения предметом.В московском следственном изоляторе несовершеннолетний подследственный сдал основной государственный экзамен по истории на 91 балл, сообщил РИА Новости председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Илья Высотский.

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