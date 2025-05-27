Самое милое ДТП. Огромный корги катится по дороге

В Китае засняли гигантского корги, который из ниоткуда прилетел на одну из улиц. Надувная фигура задевает припаркованные машины в процессе своего движения, пока не останавливается, упершись в уличный фонарь.
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