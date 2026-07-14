Иран и «Хезболлу» могут включить в проект санкций против России, — Трамп (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп заявил, что изучает законопроект об антироссийских санкциях, он всё ещё находится на рассмотрении администрации США, но решения по нему пока нет.
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