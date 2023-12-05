Маленькие пантеры Кучум и Киара появились в Читинском зоопарке

Двух черных пантер по кличке Кучум и Киара завезли в городской зоопарк Читы.Пантерам нет и года, они ещё котята, их привезли из парка живой природы Абакана, рассказала ГТРК «Чита» заместитель директора зоопарка Наталья Бянкина.
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