Эксперт Данина назвала самой перспективной в России в этом году работу в сфере IT

Самые привлекательные специальности - кондитер, швея, электрик, столяр и машинист Наиболее перспективными профессиями на сегодняшний день являются профессии в сфере IT, такие как дата-сайентисты, программисты и DevOps-инженеры, а также рабочие специальности из-за дефицита кадров, рассказала РИА Новости главный эксперт Headhunter по рынку труда Наталья Данина.