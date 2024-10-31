Координаторы фонда «Защитники Отечества» в Ноябрьске помогли ветерану СВО оформить документы

Павел Чернов обратился в фонд после завершения контракта. Социальный координатор Вера Харченко помогла ему оформить удостоверение ветерана боевых действий и положенные меры поддержки, кроме того, бойцу оказали психологическую помощь и содействие в трудоустройстве.