Координаторы фонда «Защитники Отечества» в Ноябрьске помогли ветерану СВО оформить документы

Павел Чернов обратился в фонд после завершения контракта. Социальный координатор Вера Харченко помогла ему оформить удостоверение ветерана боевых действий и положенные меры поддержки, кроме того, бойцу оказали психологическую помощь и содействие в трудоустройстве.
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