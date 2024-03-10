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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Крис Джонс согласовал 5-летний контракт с «Чифс». Игрок гарантированно получит $95 млн

Ди-тэкл «Канзас-Сити Чифс» Крис Джонс подпишет с клубом 5-летний контракт, по которому гарантированно получит $95 млн в первые три года.

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