Приметы и поверья на День Знамения Богородицы 10 декабря 2023 года Александр РезниченкоВ это воскресенье, 10 декабря 2023 года, православные россияне отмечают один из самых известных церковных праздников, также они вспоминают народные приметы и поверья в эту дату.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии