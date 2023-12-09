Приметы и поверья на День Знамения Богородицы 10 декабря 2023 года Александр РезниченкоВ это воскресенье, 10 декабря 2023 года, православные россияне отмечают один из самых известных церковных праздников, также они вспоминают народные приметы и поверья в эту дату.