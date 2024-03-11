Аня Тейлор-Джой, Шарлиз Терон, Зендея«Оскар» не обязательно посвящен кинопроизводству. В последние годы знаменитости начали использовать ковер как способ заявить о своем безупречном стиле и продемонстрировать великолепные образы в сотрудничестве с лучшими стилистами мира.
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