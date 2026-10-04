Умолял дочь выбрать балет вместо кино: судьба Евгения Самойлова и его дочери Татьяны

Актёр Евгений Самойлов хорошо знал цену славе и её переменчивость. Когда его дочь Татьяна решила пойти по его стопам, он просил её остаться в балете и предупреждал: «Ты не понимаешь, во что ввязываешься.
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