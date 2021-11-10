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В Госдуме рассказали, как спасти Россию от развала

В Госдуме рассказали, как спасти Россию от развала

Для этого надо отдать больше власти регионам. .

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Vitaly Arkhipov
Неуж то на столько тупое наше руководство ? Для того,что бы страна не развалилась, нужно ,что бы каждый ее житель был доволен жизнью. Для тупых- в стране должна быть справедливость,братство и равенство(не денег,а ответственности) любого члена общества. Россию нельзя завоевать из вне, а изнутри она всегда разваливалась при не соблюдении этих трех догм. Так устроена наша страна исторически и ее нельзя проектировать на запад и запад на ее. Попробуйте объяснить нормальному жителю России почему у чиновника з.п. 1700000, а у него 20000. Сдохните-не объясните. Поэтому струна натянута до предела-когда лопнет,незнает никто.

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