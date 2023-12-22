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  • алексей
    Уже тошнит от всей этой либерастни и тех ублюдков которые учат нас как жить.Попка не дурак?
  • Александр Антоненко
    Самое время чистить страну от всякой нечисти!Попка не дурак?
  • alik3456 Джексон
    Ну в чём он неправ? Народ нищает , чиновники с олигархами жиреют...Попка не дурак?

Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

Avia.pro - Новости 152K прочитали Разочарование и Стремление Вернуться на Родину: Изменения в Законе о Маткапитале Гастарбайтеры из Таджикистана, работающие в России, столкнулись с неожиданными изменениями в законодательстве, которые внесли тревогу в их сообщества.

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Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да. Говорил с московским дворником. Таджик. Оклад 45 000.  Плюс подработка  при двух магазинах. Еще  20 000. Плюс сдает алюминий, бумагу ... Еще 5000. Итого 70 000 . Еда, снять угол, поборы... 25 000 уходит.  Итого 45 000 в руки. Доллар  92. был  100, возьмем средний 95. Итого   490 долларов может отправить на родину. Он говорит, сейчас  экономика на родине поднимается, за эти деньги я и там работу найду. Уезжает. Сами убирайте свои помойки типа...  А курьеры, таксисты и особенно торгаши фруктами и шаурмой туда не пойдут...
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14 час.
В
Владимир
Гнать всех иноземцев из России. Вот когда нужен товарищ Берия.
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13 час.

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