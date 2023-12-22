Avia.pro - Новости 152K прочитали Разочарование и Стремление Вернуться на Родину: Изменения в Законе о Маткапитале Гастарбайтеры из Таджикистана, работающие в России, столкнулись с неожиданными изменениями в законодательстве, которые внесли тревогу в их сообщества.
Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину
Комментарии
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СП
Сергей Потемкин
Да. Говорил с московским дворником. Таджик. Оклад 45 000. Плюс подработка при двух магазинах. Еще 20 000. Плюс сдает алюминий, бумагу ... Еще 5000. Итого 70 000 . Еда, снять угол, поборы... 25 000 уходит. Итого 45 000 в руки. Доллар 92. был 100, возьмем средний 95. Итого 490 долларов может отправить на родину. Он говорит, сейчас экономика на родине поднимается, за эти деньги я и там работу найду. Уезжает. Сами убирайте свои помойки типа... А курьеры, таксисты и особенно торгаши фруктами и шаурмой туда не пойдут...
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14 час.
В
Владимир
Гнать всех иноземцев из России. Вот когда нужен товарищ Берия.
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13 час.
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