Чемодан-вокзал-Душанбе: "Лафа закончилась" - мигранты бью тревогу во всех чатах и собираются обратно на родину

СП

Сергей Потемкин

Да. Говорил с московским дворником. Таджик. Оклад 45 000. Плюс подработка при двух магазинах. Еще 20 000. Плюс сдает алюминий, бумагу ... Еще 5000. Итого 70 000 . Еда, снять угол, поборы... 25 000 уходит. Итого 45 000 в руки. Доллар 92. был 100, возьмем средний 95. Итого 490 долларов может отправить на родину. Он говорит, сейчас экономика на родине поднимается, за эти деньги я и там работу найду. Уезжает. Сами убирайте свои помойки типа... А курьеры, таксисты и особенно торгаши фруктами и шаурмой туда не пойдут...