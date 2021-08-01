Жители Бурятии на форуме «Армия-2021» отведают солдатской каши

В столице Республики Бурятия в конце августа текущего года на аэродроме «Восточный» планируется проведение военно-технического форума «Армия-2021».
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