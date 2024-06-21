Белгородские власти планируют организовать очное обучение в новом учебном году

В Белгородской области в новом учебном году готовятся к организации очного обучения в детских садах и школах, но все будет зависеть от обстановки, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
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