Еврокомиссия сохранит ограничительные меры против Москвы до полного прекращения боевых действий на Украине, поэтому инициатива Вашингтона о возобновлении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему не получила поддержки, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ведомства Паула Пинью.
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