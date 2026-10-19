Еврокомиссия сохранит ограничительные меры против Москвы до полного прекращения боевых действий на Украине, поэтому инициатива Вашингтона о возобновлении транзита российского газа через украинскую газотранспортную систему не получила поддержки, заявила на брифинге в Брюсселе официальный представитель ведомства Паула Пинью.