Databricks проведет раунд по оценке $61 млрд

Databricks проведет раунд по оценке $61 млрдDatabricks, лидирующая платформа для обработки и управления данными и портфельная компания FinSight Ventures , может провести рекордный секондари раунд, размер которого составит $7-9 млрд, что может стать крупнейшим раундом финансирования в истории.