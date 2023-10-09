Израиль объявил жителей сектора Газа «людьми-животными» и готов на все. Комментарий Георгия Бовта

Судя по всему, отмечает политолог, Нетаньяху не остановит даже проблема заложников в секторе Газа. Он уведомил Джо Байдена, что Израиль не намерен вести переговоры по этому вопросу на данном этапеМинистр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
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