«Питтсбург» обыграл «Нью-Джерси» благодаря дублям Малкина и Кросби в третьем периоде

В чемпионате НХЛ «Нью-Джерси» потерпел домашнее поражение от «Питтсбурга» — 3:6. Хозяева площадки вели со счетом 3:1 после двух периодов, но в третьем «Питтсбург» забросил 5 безответных шайб! Три из них на 57 — 58-й минутах встречи влетели в ворота «Нью-Джерси» подряд, за какую-то 51 секунду.