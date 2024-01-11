РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

243 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Благородный
    А может нам по Эстонии долбануть тактическим ЯО.Президент Эстонии...
  • Евгений Благородный
    А он  думал, что ему живые бабки предоставят? Пускай готовится к встречи с праотцами, так-как его и самого скоро эти-...Зеленский заявил,...
  • АндрейБорков
    Пидор пидору глаз не высосет! Свой свояка видит издалека!Кулеба поздравил ...

В Челябинске решили объединить остановочные пункты трамваев на крупных перекрестках

В Челябинске решили объединить остановочные пункты трамваев на крупных перекрестках

Челябинцам рассказали, какие изменения ждут трамвайную сеть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время идет прорабатывается вопрос оптимизации трех транспортно-пересадочных узлов областного центра – «Монтажный колледж», пересечение улиц Маркса и Цвиллинга и «Теплотех».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх