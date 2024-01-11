В Челябинске решили объединить остановочные пункты трамваев на крупных перекрестках

Челябинцам рассказали, какие изменения ждут трамвайную сеть. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в настоящее время идет прорабатывается вопрос оптимизации трех транспортно-пересадочных узлов областного центра – «Монтажный колледж», пересечение улиц Маркса и Цвиллинга и «Теплотех».
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