Убийцу Дианы Фроловой отправят на неприступный Огненный остров

Стало известно, где будет отбывать наказание Василий Петров Надругавшийся над 25-летней Дианой Фроловой и жестоко убивший ее 52-летний Василий Петров отправится в исправительную колонию особого режима № 5.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии