Симоньян поставила Ахматову в пример уехавшим из России

Главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поставила в пример уехавшим из России звездам знаменитую российскую поэтессу Анну Ахматову, которая не уехала из страны, несмотря на трудные времена.
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