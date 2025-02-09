В ГАИ раскрыли новую схему развода водителей при прикуривании чужого автомобиля

В сильные морозы многие автомобили надолго остаются на парковке, дожидаясь оттепели. При этом некоторые автомобилисты, которые не смогли завести мотор из-за севшего аккумулятора, пытаются «прикурить» ДВС от другого авто.
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