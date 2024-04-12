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Китай

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Главы МИД Беларуси и Казахстана подтвердили курс на укрепление интеграционного сотрудничества в рамках ШОС

Минск, 11 апреля /Синьхуа/ -- Министр иностранных дел Беларуси Сергей Алейник 11 апреля встретился с главой внешнеполитического ведомства Казахстана Муратом Нуртлеу, прибывшим в Минск для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств /СНГ/.

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