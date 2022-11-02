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Наталья Сергунина: Этнодиктанты, лекции и кинопоказы проведут в столице в День народного единства

Наталья Сергунина: Этнодиктанты, лекции и кинопоказы проведут в столице в День народного единства

Культурные площадки столицы подготовили программу ко Дню народного единства. Как рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, всего с 3 по 6 ноября в городских учреждениях состоится более 160 событий.

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