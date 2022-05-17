Во Владивостоке пьяный приезжий устроил погром в аэропорту

Житель Алтайского края разгромил пункт досмотра в аэропорту Владивостока - сначала мужчина разломал металлодетектор, а когда правонарушителя доставили в комнату для административно задержанных, он сломал еще и оборудование для видеонаблюдения.
Житель Алтайского края разгромил пункт досмотра в аэропорту Владивостока - сначала мужчина разломал металлодетектор, а когда правонарушителя доставили в комнату для административно задержанных, он сломал еще и оборудование для видеонаблюдения.
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