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Во Владивостоке пьяный приезжий устроил погром в аэропорту

Во Владивостоке пьяный приезжий устроил погром в аэропорту

Житель Алтайского края разгромил пункт досмотра в аэропорту Владивостока - сначала мужчина разломал металлодетектор, а когда правонарушителя доставили в комнату для административно задержанных, он сломал еще и оборудование для видеонаблюдения.

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