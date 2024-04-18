Лавров признался, что его любовь к гребному слалому началась с Башкирии

Башкирия — это богатейший природный край с огромными возможностями для туристов. Такое заявление сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров на презентации республики в культурном центре Главного производственно-коммерческого управления по обслуживанию дипломатического корпуса.
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