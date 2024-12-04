Perodua готовит свой первый электромобиль[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Вчера в столице Малайзии открылось мотор-шоу, которое хоть и имеет международный статус, но фактически оказалось местечковым.
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