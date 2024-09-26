Николаев: пока Соболев не начнет забивать за «Зенит», фанаты не смягчатся

Болельщиков можно переубедить только голевыми действиями Бывший нападающий «Зенита» Андрей Николаев прокомментировал корреспонденту «Спорт День за Днем» Владиславу ЮДИНУ назначенный штраф петербургскому клубу за оскорбление собственными болельщиками форварда Александра Соболева.
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